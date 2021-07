Scuole in Umbria, studenti in classe dal 13 settembre

Via libera al calendario scolastico umbro 2021-2022. Gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado rientreranno a partire da lunedì 13 settembre: c’è l’ok dell’esecutivo Tesei.

Le date: quando si chiude

«Le lezioni – le parole dell’assessore regionale alla scuola Paola Agabiti – avranno inizio il 13 settembre 2021 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 9 giugno 2022 nelle scuole elementari, medie e superiori ed il 30 giugno 2022 nella scuola dell’infanzia. Le vacanze natalizie saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, compresi. Le vacanze pasquali dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022, compresi».

L’input di Figliuolo: «Accelerare sui docenti»



Proprio sul tema il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha dato un’indicazione precisa alle Regioni: «Accelerare sulle vaccinazioni ai docenti». All’appello ne mancano oltre 200 mila. «Per riaprire le scuole con meno vincoli possibili a settembre bisogna fare di più, cercando di far capire a tutti gli operatori scolastici l’importanza di vaccinarsi, non solo per se stessi, ma anche per la collettività», ha sottolineato. L’Umbria, secondo la rilevazione della struttura commissariale, è tra i territori – il caos Astrazeneca non ha aiutato – indietro in tal senso.