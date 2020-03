Se ne va Diego Carlotti, ristoratore a Londra

Non solo coronavirus. Nel giorno in cui piange la prima vittima di Covid-19, Gualdo Tadino è in lutto anche per la perdita di un suo figlio emigrato a Londra per lavoro. Si chiamava Diego Carlotti, aveva 44 anni e nella capitale inglese aveva aperto un ristorante. È stato stroncato da un arresto cardiaco.

Il cibo italiano oltremanica

A Gualdo, i suoi genitori avevano una macelleria, dove ha lavorato anche lui. Poi un’esperienza alla ex Merloni, quindi la decisione di tornare alla ristorazione, aprendo un locale – Pasta Pia – dove proponeva pietanze ‘da strada’ tipiche della tradizione italiana, dalla piadina alla torta al testo. Negli ultimi tempi la sua patologia si era aggravata. Nella giornata di sabato l’annuncio del decesso, accolto con commozione nella sua città natale.

Il cordoglio del sindaco

«In questo momento – ha dichiarato a umbriaOn il sindaco Massimiliano Presciutti dopo aver appreso la notizia – mi viene spontaneo pensare alla famiglia Diego: un ragazzo coraggioso, purtroppo la fortuna gli ha voltato le spalle mi dispiace tantissimo. Gualdo Tadino perde un altro dei suoi figli»