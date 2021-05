Sequestro in Campania a scopo di estorsione: liberato ad Orvieto

Lo hanno sequestrato a scopo di estorsione in provincia di Napoli e, dopo un blitz della polizia di Stato, è stato liberato ad Orvieto (Terni). L’intervento è scattato nella serata di martedì 25 maggio dopo le segnalazioni giunte alla sala operativa della polizia Stradale di Roma: ci sono due arresti, per il momento.

Intercettato il veicolo

A bordo del veicolo, diretto al nord e con targa francese, c’erano i tre rapitori ed il sequestrato, quest’ultimo di nazionalità italiana e residente in provincia di Napoli. È stato intercettato lungo l’autostrada A1 poco oltre il casello di Orvieto, in direzione nord, grazie all’intervento della polizia Stradale di Orvieto diretta da Stefano Spagnoli, con il coordinamento del centro operativo di Fiano Romano. Dopo una lunga e complessa attività di controllo, agli agenti non è sfuggita l’auto scura con targa francese che stavano cercando. E, una volta fermata, hanno presto capito chi, fra i presenti, fosse la vittima: è stato lui a sussurrargli di essere stato rapito nel corso del blitz. L’incubo era appena finito.

Doppio arresto



Gli agenti hanno bloccato i tre uomini – di origine magrebina e nati in Francia – e per tutti la serata di martedì è proseguita nell’ufficio della polizia per gli accertamenti del caso. La vittima ha denunciato i particolari del sequestro riferendo che, con ogni probabilità, la ragione era dovuta a questioni di presunti crediti. Le indagini successive, sotto il coordinamento della procura di Terni, hanno consentito di scoprire che l’intenzione dei malviventi era di portarlo in Francia e poi liberarlo solo in seguito al pagamento del riscatto. Si tratta di uomini – spiega una nota della polizia di Stato – «di elevato spessore criminale, di caratura internazionale». Alle spalle, gravi reati contro la persona, rapine a mano armata ed anche una fuga – con aggressione ai danni degli agenti – da una caserma di polizia francese. Per due dei rapitori è scattato l’arresto in flagrante per sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre nei confronti del terzo soggetto sono ancora in corso gli approfondimenti.