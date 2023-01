Seri danni al tetto per l’incendio alla canna fumaria: casa interdetta dal 115

Intervento dei vigili del fuoco di Gaifana e di Foligno, nel pomeriggio di domenica, presso un’abitazione di via D’Annunzio, a Gualdo Tadino (Perugia), interessata dall’incendio del tetto. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria dell’edificio ed hanno interessato la struttura, con il personale del 115 che è riuscito a limitare i danni. Il funzionario dei vigili del fuoco giunto da Perugia ha valutato le conseguenze per la struttura portante in legno e l’abitazione è stata interdetta all’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite.

