Lo ‘scontroso’ Grifo imbriglia pure il Lecce: il video della partita

Dopo aver preso 11 gol nella scorsa stagione, Alvini impone lo zero a zero al Lecce, in trasferta, imbrigliando una formazione che, per stile di gioco e qualità dei singoli era assai temibile. Ma il Grifo conferma di essere squadra difficilissima da affrontare e prendo un altro punto, allunga la striscia di risultati positivi e di clean sheet in stagione: sono ben 6.

Primo tempo difficile, poi gara bloccata

Eppure, all’inizio, sembrava che stavolta il tecnico avesse toppato, in particolare per la scelta di Falzerano al posto di Lisi: da quel lato Strefezza faceva il bello e il cattivo tempo, obbligando il terzetto difensivo a spostarsi su quel lato e, di conseguenza, lasciando Di Mariano, dall’altro lato spesso libero alle spalle di Sgarbi (preferito a Rosi). Una situazione che si è verificata più di una volta ma a cui, in un modo o nell’altro, la retroguardia biancorossa ha sempre posto rimedio, portando – dopo gli affanni iniziali – la gara a giocarsi prevalentemente a centrocampo, dove lo scontro uomo contro uomo continuava senza esclusione di colpi.

E così, dopo l’iniziale sofferenza, dalla mezz’ora la partita si è fatta più equilibrata, con Carretta (preferito all’acciaccato Matos) che si dannava l’anima alla ricerca di uno spiraglio. Nella ripresa , dentro Murano e Vanbaleghem, per dare maggiore copertura. E a quel punto gli spazi sono stati ancora inferiori, così come le occasioni. Il Lecce si è fatto vedere in modo pericoloso solo con una traversa di Coda e con un tentativo del neo entrato Rodriguez (a un certo punto Baroni ha cambiato l’intero tridente) che ha chiesto un rigore ma si è beccato un giallo per simulazione.

La conferenza di Alvini (video)

Alvini soddisfatto. «Ma potevamo fare di più»

«Non credo che questo sia un campo facile, nel primo tempo abbiamo concesso tanto. Nell’atteggiamento abbiamo sbagliato qualcosa e anche alcune cose nel palleggio: il Lecce meritava sicuramente più di noi. Per il secondo tempo sono rammaricato perché abbiamo sbagliato delle cose dal punto di vista tecnico e potevamo fare di più. Contro questo Lecce dovevamo fare questa partita qui, questa gara mi da tanti spunti su dove migliorare e so dove dobbiamo migliorare. Sono comunque soddisfatto abbiamo conquistato un ottimo risultato».

Baroni fa i complimenti al Grifo (video)

«Pareggiare contro questo Perugia è come una vittoria»

«Una partita complicata dall’inizio alla fine, contro una squadra non facile, che cerca l’uno contro uno e fa tantissimi falli spezzettando il gioco. Abbiamo fatto un primo tempo stratosferico e poi si sono abbassati mettendosi 3-5-1-1. Devo dire bravi ai ragazzi, a chi è partito e chi è subentrato. Se sblocchi queste gare poi le porti a fondo. Loro hanno badato a rompere invece che costruire. Io comunque sono contentissimo. Mi dispiace parlare di una partita bella dal punto di vista del gioco, soprattutto per l’avversario. Sono la miglior difesa non per caso. Senza dinamismo riesci a trovare delle soluzioni».

Lecce-Perugia 0-0: il tabellino

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia (26′ st Meccariello), Barreca (36′ st Paganini); Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza (18′ st Rodriguez), Coda (18′ st Listkowski), Di Mariano (18′ st Olivieri).

All.: M. Baroni

Perugia (3-4-1-2): Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini (17′ st Rosi), Santoro (40′ st Ghion), Segre (1′ st Vanbaleghem), Falzerano; Kouan; Carretta (23′ st Matos), De Luca (1′ st Murano).

All.: M. Alvini

ARBITRO: Antonio Giua della sez. di Olbia

(Valerio Vecchi di Lamezia Terme – Claudio Gualtieri di Asti)

IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Var: Daniele Paterna della sez. di Teramo

AVAR: Oreste Muto della sez. di Torre Annunziata

NOTE: giornata afosa.

Presenti 6665 spettatori di cui 112 ospiti.

Ammoniti Angella, Listkowski. Meccariello, Rodriguez.

Espulsi dalla panchina per proteste il collaborare tecnico Bonacci (Perugia) e il vice allenatore Del Rosso (Lecce).