Servizi educativi Terni: «La giunta smantella. Scontento lavoratori»

dei gruppi consiliari M5S e Pd Terni

La giunta Latini continua l’azione di smantellamento dei servizi educativi. Come forze di opposizione diamo massima solidarietà al personale scolastico del nostro comune, costretto a subire decisioni più utili a potenziare il ruolo dei privati che quello della pubblica amministrazione.

Scelte unilaterali che ledono fortemente la professionalità di chi ha formazione e competenze maturate sul campo e rischiano di compromettere la qualità dei servizi. Riteniamo anche maldestro e discriminatorio l’atteggiamento tenuto a livello sindacale, un atto di immaturità politica che sta acutizzando una situazione che rischia di degenerare e avere reazioni a catena, considerando che questo assessorato ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare, ma anche in altri ambiti il malcontento dei lavoratori dell’Ente è palese.

Ricordiamo all’assessora Fabrizi che quando ha preferito lo scontro al confronto in altri ambiti scolastici, ha visto le sue ragioni bocciate pesantemente con tanto di sentenze messe nero su bianco, ignorate da chi le ha affidato questo incarico delicato.

Infine annunciamo fin da subito che faremo chiarezza sulla determina oggetto ‘Estensione Contratto di Appalto – Gara CIG 85437036C0 – ex Art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016’. L’assessora ha previsto di attingere alle supplenze degli insegnanti dei Sec non più dal bando in essere ma da un’agenzia interinale, tra l’altro agenzia interinale selezionata tramite gara indetta da un’altra direzione.

Ci chiediamo tra l’altro se questo sia corretto da un punto di vista amministrativo e cosa ne pensi in merito l’assessora al personale, che sembra subire sempre più passivamente le linee di indirizzo di altri dimenticando invece le responsabilità amministrative e politiche che il suo ruolo comporta. Tutte domande che sottoporremo con un’apposita interrogazione.