Selci Lama, furto in tabaccheria all’alba

Hanno utilizzato l’auto per sfondare la porta d’ingresso e, una volta dentro, hanno portato via una slot machine. A subire il furto – è accaduto intorno alle 5 – è stata la tabaccheria ‘Europa’ di Selci Lama: «Sconcerto indescrivibile. Ne avevamo già subito uno il 19 gennaio con ingente danno economico», le parole dei titolari. Sul posto carabinieri e polizia di Stato.

«Non abbassate la guardia»

È stato un vicino di casa a rendersi conto di ciò che stava accadendo dopo aver sentito il forte rumore provocato dal contatto tra la vettura e la porta d’ingresso. I titolari hanno deciso di raccontare per due motivi: «Restare aperti per garantire un servizio – spiegano – primario in questo momento di grossa difficoltà, sia economica che di salute, non ci esula dal dover costatare che i delinquenti non stanno a casa, anzi, minacciano con il lore delinquere di dare il colpo di grazia ad una situazione economica già compromessa per la nostra attività. Invitiamo tutti i colleghi a non abbassare la guardia sulla sicurezza necessaria a proteggerci da questi malviventi».

Nemici visibili e non

«In ultimo – scrivono Nicola e Riccardo Allegria – ma non per importanza ringraziamo le nostre forze dell’ordine. I carabinieri di San Giustino giudati dal maresciallo Vincenzo Visito che sono intervenuti subito e che solo per pochi minuti non sono risciti a cogliere in flagrante i malviventi e la polizia di Stato che è intervenuta con una pattuglia per costatare il furto e cercare in maniera congiunta di prenderli. Dobbiamo andare avanti! Combattere nemici invisibili (covid-19) e non invisibili. Che oggi più che mai ci fanno tentennare sul futuro – concludono – sempre piu incerto per la nostra attività».