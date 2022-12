Settanta infrazioni per eccesso di velocità rilevate lungo la E45 nella zona di Pantalla nella giornata di venerdì, una in particolar modo. Gli agenti della polizia Stradale di Perugia hanno bloccato un automobilista sorpreso a viaggiare a 200 chilometri orari: in arrivo per il protagonista una sanzione da 845 euro, decurtazione di dieci punti dalla patente di guida e sospensione del documento da sei a dodici mesi.

