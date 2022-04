Sfreccia in E45 e non si ferma all’alt: sanzioni per 5 mila euro

Hanno visto l’auto sopraggiungere ad altissima velocità all’altezza dello svincolo di Montecorona, lungo la E45, e – con tanto di sirene e lampeggianti – hanno iniziato ad inseguirla per farla fermare. Ma il conducente, incurante della polizia Stradale di Città di Castello, ha proseguito cercando di far perdere le proprie tracce. Fino a quando si è infilato in un vicolo cieco: lì è scattato l’alt per il soggetto – un 34enne originario del Marocco – che ha giustificato la sua condotta con il fatto che non aveva mai conseguito la patente di guida e che temeva le pesanti sanzioni. Condotto presso il distaccamento della Stradale tifernate, gli sono state contestate numerose infrazioni ed anche la guida senza patente, il non essersi fermato all’alt e l’aver percorso alcune strade contromano. La sanzione pecuniaria complessiva che dovrà pagare, ammonta a circa 5 mila euro.

Condividi questo articolo su