Si appropria di denaro a danno di ospedale: scattano sequestri

Ha approfittato della sua posizione di responsabile dello sportello unico dell’ente per appropriarsi, nel corso del tempo, di circa 220 mila euro. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Perugia è intervenuta per sventare l’operazione di peculato a danno dell’ospedale veterinario universitario didattico. Le indagini hanno consentito di individuare la responsabile degli ‘ammanchi’ dalla contabilità: rischia più di dieci anni di carcere.

Donna nei guai



I militari – riferisce il comando provinciale – si sono attivati in seguito ad un esposto, ricostruendo quasi tre anni di contabilità: è stato accertato che la donna era entrata in possesso di circa 220 mila euro, cifra decurtata dai pagamenti effettuati per la cura di animali domestici. Le indagini hanno portato l’autorità giudiziaria a disporre il sequestro – tuttora in corso – di beni del valore del profitto contestato: per ora ha coinvolto proprietà per 170 mila euro (un immobile, un terreno, un’autovettura e diversi titoli obbligazionari).