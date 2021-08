Si barrica in casa con il marito disabile per sfuggire alla violenza del figlio

Si è barricata in casa per sfuggire alla violenza del proprio figlio che, a suon di calci e pugni alla porta dell’abitazione, pretendeva di entrare e di avere dei soldi. Per questo una donna residente nell’hinterland di Perugia ha chiamato la polizia di Stato. Che, giunta sul posto con la squadra Volante, ha arrestato l’uomo, 39enne di nazionalità italiana.

Minacce e violenze

Quando il figlio ha capito che la madre aveva contattato il 113, si è allontanato dalla scena. Gli agenti si sono così divisi i compiti: alcuni si sono occupati di calmare la donna, mentre altre due pattuglie hanno iniziato a cercare il 39enne. Alla polizia la poveretta ha riferito di essere da tempo vittima delle violenze del figlio che, in passato, l’aveva anche minacciata con una mannaia e le aveva detto che avrebbe dato fuoco a casa se non avesse continuato a dargli i soldi di cui aveva bisogno.

In carcere

In alcune occasioni la donna, anche per tutelare il marito disabile, si era vista costretta a passare i soldi da sotto la porta, purché il figlio se ne andasse e li lasciasse in pace. Il 29enne, già noto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi, è stato rintracciato all’interno della propria auto, non lontano dalla casa familiare. L’arresto è scattato in flagrante e ora si trova nel carcere di Perugia Capanne.