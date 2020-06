Terni, si perdono alla cascata: soccorsi

Succede anche questo. Andare al parco della cascata delle Marmore e perdersi: è accaduto nel pomeriggio di venerdì a due giovani escursionisti – un 24enne e una 21enne – romani, soccorsi dal Sasu dopo l’input ricevuto dai carabinieri di Terni.

L’sms locator



I due hanno lanciato l’allarme ed a stretto giro il Sasu ha attivato la procedura di geolocalizzazione: a questo punto la centrale operativa ha inviato un sms con un link che, aperto, ha segnalato la loro posizione. Si trovavano in un’area impervia e con molta vegetazione. I giovani sono stati recuperati in buone condizioni e trasportati fino a valle, il tutto in meno di un’ora grazie all’app che consente un’azione tempestiva.