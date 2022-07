Si presenta in pizzeria scalzo e ubriaco: «Ora voglio l’amaro». Polizia sanziona un 57enne

Senza scarpe e ubriaco: così si è presentato in una pizzeria di San Sisto (Perugia) un 57enne che voleva entrare ad ogni costo per continuare a bere, in particolare liquori come precisa la questura di Perugia in una nota, e rinforzare la già evidente ‘sbornia’. Fermato da un vigilante all’ingresso, ha iniziato a molestare l’addetto alla sicurezza e i clienti del locale. Da qui l’intervento degli agenti della squadra Volante di Perugia che hanno trovato il soggetto seduto tra i tavoli del ristorante, in evidente stato di alterazione. Privo di documenti, alla fine è stato portato in questura dove gli è stata notificata la sospensione della patente, scattata lo scorso 30 maggio su decisione della prefettura di Perugia, ed è stato sanzionato per manifesta ubriachezza.

