Si ribalta con l’auto: a bordo i figli di 7 anni e 5 mesi. Ferite lievi per i coinvolti

Intervento dei vigli del fuoco per un incidente stradale autonomo nella notte tra martedì e mercoledì a Nocera Umbra, sulla SS3 Flaminia nei pressi della ‘salita del picchio’ poco fuori il centro di Nocera. All’interno della vettura, che si è ribaltata, una donna di 34 anni e due bambini piccoli, una di 7 anni e uno di 5 mesi. Tutti sono usciti autonomamente dalla vettura ma trasportati dai sanitari del 118 di Foligno in ospedale per le cure del caso. I rilievi sono stati gestiti dai carabinieri.

