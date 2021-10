Si ribalta e crea il ‘panico’ nell’area di servizio: danni in serie

L’incidente stradale è accaduto giovedì mattina a Pierantonio (Umbertide), all’interno di un’area di servizio lungo la strada statale 728 di Pantano. Coinvolti – in quello che di fatto un tanponamento a catena – tre veicoli. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia che hanno supportato le operazioni di soccorso condotte dagli operatori del 118: le persone rimaste coinvolte – non risulta fortunatamente alcun ferito grave – erano già all’esterno degli automezzi all’arrivo del 115. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città di Castello. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un giovane al volante di una Volkswagen Polo che procedeva lungo la statale, ha tentato di sorpassare – in un punto in cui tale manovra non è permessa – un camion, senza accorgersi che il mezzo pesante stava svoltando nell’area di servizio. Il successivo impatto ha causato il ribaltamento dell’autovettura che è finita all’interno del distributore, colpendo una Mercedes il cui conducente era intento a fare benzina. Quest’ultima, in seguito all’urto, è a sua volta finita contro un camion che si trovava davanti.

