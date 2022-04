Si rompe lucernario: 14 enne precipita nel vuoto. Ricoverato

Un ragazzo ei 14 anni è stato trasportato in ‘codice rosso’ – ma sempre cosciente – all’ospedale di Città di Castello nel pomeriggio di martedì, in seguito ad una caduta nei locali sottostanti una struttura commerciale del centro tifernate. Il motivo – informano i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è legato alla rottura di un lucernario su cui l’adolescente si trovava. Sul posto, oltre al personale del 115, sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Da quanto si apprende il giovanissimo, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento