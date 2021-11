Si schianta contro il guardrail: era positivo a droga e alcol

Si è messo alla guida della propria autovettura e non si accorto che c’era stata una modifica alla circolazione stradale con cambio di carreggiata. Risultato? Ha urtato lo spartitraffico con danni notevoli. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato e domenica lungo la E45, all’altezza di San Giustino (Perugia). Il giovane alla guida dell’autovettura, un 29enne di Sansepolcro (Arezzo), è stato denunciato a piede libero dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Città di Castello: in ospedale è infatti risultato positivo sia a sostanze stupefacenti che alcoliche. Per lui – nell’impatto fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche significative – è inoltre scattato anche il ritiro della patente.

