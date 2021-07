Si toglie la vita a 17 anni gettandosi sotto un treno

Tragedia nella tarda mattinata di sabato fra Perugia e Ponte San Giovanni, dove una ragazza di appena 17 anni – a riferirlo è l’Ansa – è morta dopo essere stata colpita dal treno in transito lungo la linea Foligno-Terontola. Un impatto di cui lo stesso macchinista non si sarebbe accorto, visto che il convoglio è poi giunto a destinazione. Secondo quanto riferito da Ansa, la giovane avrebbe lasciato un biglietto nei pressi del luogo dell’incidente. Messaggio il cui contenuto indicherebbe la volontà di farla finita. Ignote al momento le motivazioni del gesto estremo – è la prima ipotesi valutata dagli inquirenti – su cui indagano la polizia Ferroviaria di concerto con la procura della Repubblica di Perugia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 ma per l’adolescente non c’era già più nulla da fare.

Gli accertamenti di autorità giudiziaria e forze dell’ordine sono terminati intorno alle ore 16. Il traffico è stato sospeso – come informa Trenitalia – dalle ore 13 nel tratto di collegamento con Assisi ed è ripreso regolarmente alle 16.12.

La riprogrammazione: i treni coinvolti

Treni direttamente coinvolti

• RV 4076 Foligno (13:03) – Firenze Santa Maria Novella (15:48)

• RV 4730 Roma Termini (14:28) – Perugia (16:59)

• R 4954 Foligno (12:25) – Perugia (13:12)

Treni parzialmente cancellati

• RV 4077 Firenze Santa Maria Novella (12:14) – Foligno (15:15): limitato a Perugia (14:25)

• RV 4731 Perugia (13:59) – Roma Termini (16:43): origine da Perugia Ponte San Giovanni (13:59)

• RV 4080 Foligno (15:03) – Firenze Santa Maria Novella (17:57): origine da Perugia (15:40)

• RV 4733 Perugia (16:05) – Roma Termini (18:45): origine da Perugia Ponte San Giovanni (16:05)

• R 4713 Terontola (12:26) – Foligno (14:00): limitato a Perugia (13:14)

• R 4956 Foligno (14:20) – Perugia (15:08): limitato a Perugia Ponte San Giovanni (14:57)

Treno cancellato

• R 4710 Foligno (13:45) – Perugia (14:25)