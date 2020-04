Incidente stradale intorno alle 7 di lunedì mattina a Sigillo (Perugia) lungo la strada Flaminia al chilometro 202,900. Un uomo al volante di un’auto ha investito un cinghiale – morto sul colpo -, danneggiando seriamente l’automezzo e ribaltandosi. Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco di Gubbio.

