Nella tarda mattinata di lunedì si era allontanata dalla propria abitazione in zona Balsone del Lupo (Sigillo) facendo perdere le proprie tracce. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei familiari e poche ore dopo la donna – 79enne – è stata ritrovata sana e salva da un familiare. Alle attività hanno partecipato i vigili del fuoco di Gaifana con il supporto dell’Ucl del comando provinciale di Perugia e un elicottero Drago del 115. In campo anche i carabinieri e il Sasu.

Condividi questo articolo su