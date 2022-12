Sii Terni, tempo di lavori nell’area depuratore in attesa del nuovo impianto

di S.F.

Un doppio atto nel giro di pochi giorni riguardante l’area di via Vanzetti, di recente al centro dell’attenzione per il progetto – di mezzo c’è anche un ricorso al Tar Umbria, al momento non risulta fissata l’udienza – legato al nuovo impianto di essiccamento fanghi. Tempo di lavori in casa Sii nella zona occupata dal depuratore: in un caso riguarda l’operazione di completamento ai fini dell’Aia, la cui modifica con valenza di rinnovo è stata approvata dalla Regione lo scorso 18 maggio.

La doppia operazione

Di cosa si tratta? Le pratiche sono presenti nel sistema informatico per l’invio telematico della notifica preliminare ed in entrambi i casi sono state depositate a fine novembre. Il 24 – il responsabile dei lavori è l’ingegnere Paolo Rueca, quantomeno così viene riportato – c’è stato il passaggio per la manutenzione straordinaria del mixer digestore fanghi del depuratore con durata presunta stimata in quindici giorni. Pochi giorni e la Sii si è mossa per l’operazione più rilevante: si parla del completamento dei lavori di adeguamento ai fini Aia, vale a dire l’Autorizzazione integrata ambientale. In questo caso i giorni indicati sono sessanta. Con ogni probabilità è legato al riesame 2022.

La modifica

La Sii il 22 marzo 2021 ha presentato la domanda di riesame dell’Aia con modifiche e valenza di rinnovo nell’ambito di via Vanzetti. La richiesta era di inserire «gruppo di cogenerazione per il recupero energetico del biogas prodotto dal digestore anaerobico; conversione di una vasca esistente in vasca di prima pioggia per il trattamento separato delle acque di prima pioggia» e «convogliamento della tubazione del by pass esistente a valle dei pretrattamenti, nel canale di by pass generale al fine di garantire un maggior controllo sugli scarichi». Ci è voluto oltre un anno per il via libera con ultima riunione della conferenza di servizi datata 5 maggio 2022 e l’ok è arrivato due settimane dopo in considerazione «che le modifiche costituiscono miglioramento della prestazione ambientale dell’installazione». La ‘nuova’ Aia ha validità per dodici anni a partire dall’adozione.