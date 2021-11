Sniffa eroina e muore a 40 anni. Salvati due suoi amici, si indaga

Ci sarebbe l’eroina – assunta tramite inalazione – dietro la morte di un 40enne di origini campane, trovato senza vita mercoledì mattina in un’abitazione di via Eugubina, a Perugia. L’uomo, in Umbria per motivi di lavoro, si sarebbe sentito male nel corso della notte precedente, al pari di altri due amici che avrebbero assunto la stessa droga e con le stesse modalità. Quest’ultimi, soccorsi dagli operatori del 118, si sono tuttavia salvati e anche dalle loro parole parte l’indagine volta a ricostruire cosa sia esattamente accaduto in quell’appartamento, visitato – dopo i fatti – dai carabinieri del comando provinciale di Perugia, in cerca di tracce ed elementi utili. Le indagini sono coordinate dal pm Mario Formisano.

