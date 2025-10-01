di Giovanni Cardarello

Come sempre alla ripresa dell’anno politico, ripresa che di norma avviene a metà settembre, i principali istituti italiani specializzati nei sondaggi tastano il polso degli elettori. Spesso lo fanno di propria iniziativa ma, altrettanto spesso, sono gli stessi partiti, o i titolari di cariche elettive, a mettersi in moto. E tra questa tipologia di sondaggi, fra i più attesi c’è quello che misura il gradimento dei presidenti di Regione. Uno strumento, quasi una tradizione, che aiuta a capire se la strada intrapresa è quella giusta. E il sondaggio condotto di recente da BiDiMedia non sfugge a questo scenario. Vediamolo nel dettaglio, secondo quanto riferisce ‘La Nazione Umbria‘.

I DATI DI STEFANIA PROIETTI

Partiamo, ovviamente, dal gradimento alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che si attesta al 46%. Un dato che segna una discesa di ben 7 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione della stessa BiDiMedia, 53%. Un dato simile, il 52%, a quello rilevato in maggio tanto dall’istituto Noto quanto da SWG per Il Sole 24 Ore.

Ancora basso il livello di conoscenza di Stefania Proietti, il 32%, terzultimo dato in termini assoluti. Ma un dato inevitabile considerando che il capo della giunta della Regione Umbria è sulla tolda di comando da meno di dieci mesi. La Proietti però, al netto del dato in calo, resta comunque nella top five dei governatori più graditi alle spalle di Zaia del Veneto, nettamente primo con il 63%, Fedriga del Friuli-Venezia Giulia (58%), De Luca della Campania (53%) e Todde alla guida della Sardegna (49%).

Da registrare che il dato di Stefania Proietti è comunque più alto di presidenti di Regione in corsa in queste settimane per la rielezione, in particolare Giani presidente della Toscana (41%) e Occhiuto alla guida della Calabria (44%). Va evidenziato, infine, che questa tipologia di sondaggi, anche solo per il campione del rilievo – 1.000 intervistati su 1.545 contatti totali con un tasso di risposta utile complessiva del 65% – va preso con il beneficio dell’inventario.

I DATI DEL SONDAGGIO BIDIMEDIA

Come ricorda La Nazione, infatti, la ex presidente Tesei nell’ultimo sondaggio prima del voto, quello della tarda estate del 2024, era vicina al 58%. Le urne poi diedero un esito diverso, così come è stato in questi giorni per Acquaroli (Marche, centrodestra), rieletto con largo margine su Ricci (centrosinistra). Questa la classifica completa emersa del sondaggio BiDiMedia dell’11 settembre 2025 e pubblicato sul sito ‘Sondaggi Politico Elettorali’ del Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Luca Zaia: 63% – Conoscenza: 83%

Massimiliano Fedriga: 58% – Conoscenza: 61%

Vincenzo De Luca: 53% – Conoscenza: 83%

Alessandra Todde: 49% – Conoscenza: 49%

Stefania Proietti: 46% – Conoscenza: 32%

Michele Emiliano: 45% – Conoscenza: 64%

Roberto Occhiuto: 44% – Conoscenza: 41%

Eugenio Giani: 42% – Conoscenza: 59%

Michele De Pascale: 38% – Conoscenza: 46%

Marco Bucci: 36% – Conoscenza: 44%

Vito Bardi: 35% – Conoscenza: 29%

Attilio Fontana: 34% – Conoscenza: 71%

Francesco Acquaroli: 32% – Conoscenza: 42%

Marco Marsilio: 32% – Conoscenza: 36%

Alberto Cirio: 30% – Conoscenza: 49%

Francesco Roberti: 30% – Conoscenza: 22%

Renato Schifani: 29% – Conoscenza: 65%

Francesco Rocca: 25% – Conoscenza: 41%