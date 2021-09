«Sono un carabiniere» e giù minacce: 65enne denunciato a Narni

La lite, avvenuta in un bar di Narni, risale allo scorso 30 agosto quando M.C., pensionato 65enne di origini abruzzesi e residente ad Amelia, per motivi piuttosto futili se l’era presa con il 45enne A.D.M., originario della Puglia e residente a Narni.

«Sono un carabiniere»

A sporgere la denuncia ai carabinieri di Narni era stato quest’ultimo perché il 65enne, al culmine dell’agitazione e dell’ira, lo aveva minacciato più volte di morte. Non solo. L’uomo si era anche qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri. Il tutto di fronte agli occhi di numerosi clienti del locale.

Doppia denuncia e ritiro delle armi

Dopo la denuncia, sono scattate le indagini dei militari del comando stazione di Narni che hanno accertato come il 65enne non avesse mai indossato la divisa della Benemerita nel corso della sua vita. Oltre a ciò, a seguito delle minacce, gli stessi carabinieri albornoziani hanno provveduto al ritiro delle armi che il pensionato deteneva in casa. Ora deve rispondere dei reati di minaccia aggravata e usurpazione di titoli.