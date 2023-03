Sorpreso in casa con oltre un chilo di hashish: arrestato

Oltre un chilo di hashish in casa. La scoperta è dei carabinieri della Compagnia di Gubbio e ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 37enne. Tutto è nato da un controllo di un’auto con tre persone a bordo in un parcheggio di una discoteca.

Nervosismo e manette



Il conducente è apparso fin da subito nervoso e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di capire il perché. In camera da letto aveva 1 chilo e 137 grammi di hashish divisa in panetti, più 9 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 310 euro in contanti. Tutto sequestrato. Per l’uomo è l’arresto per detenzione a fini di spaccio. Nei suoi confronti è scattato l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.