«Giovedì mattina di fronte alla scuola dell’infanzia di Balanzano un ragazzo e una ragazza a bordo di un’Alfa Romeo colore panna chiaro in circa un minuto hanno sfondato il vetro della mia auto e rubato borsa con tutti i documenti»: questa la denuncia di una donna nel gruppo ‘Noi di Balanzano’. Purtroppo non è il primo caso simile che si verifica in una scuola del comprensorio. Tante le denunce simili dai comuni del comprensorio.

