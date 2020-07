Seduto sulle scale del duomo di Perugia, con accanto uno zainetto custodito gelosamente. Il soggetto, 22enne gambiano già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato dalla polizia di Stato nella giornata di sabato e i sospetti degli agenti hanno trovato fondamento: con sé aveva 120 grammi di hashish, 10 di marijuana e 120 euro in contanti, oltre a materiale per suddividere le dosi. Per lui è scattato l’arresto in flagrante.

