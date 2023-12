Sparo fatale nei boschi di Amelia: sabato i funerali di Fabio Massarelli

Esperiti gli accertamenti medico legali sulla salma, l’autorità giudiziaria di Terni ha concesso il nulla osta alla celebrazione dei funerali di Fabio Massarelli, il 57enne di Amelia morto domenica scorsa in un incidente avvenuto nei boschi di Macchie, nell’Amerino, durante una battuta di caccia al cinghiale. Il rito funebre si terrà sabato 9 dicembre, alle ore 10.30 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, ad Amelia. Da lì il feretro muoverà verso il cimitero di Foce, dove la salma del cacciatore verrà tumulata. Intanto proseguono le indagini di procura – pm titolare è Elena Neri – e carabinieri forestali di Amelia su quanto accaduto nel primo pomeriggio di domenica. Diversi gli aspetti finiti sotto la lente per accertare come sia stato colpito Fabio Massarelli – raggiunto ad una gamba dal proiettile sparato da un compagno di battuta -, vagliare gli elementi balistici e le condotte dei cacciatori in relazione alla sicurezza, ma analizzare anche modalità e tempistiche nell’allertare i soccorsi. Il lavoro degli inquirenti è nel pieno.

