Spazio Verde Terni: ultimo weekend di ‘Orchidee in mostra’

Inizia il weekend conclusivo di ‘Orchidee in mostra’, ospitata dallo scorso 12 febbraio da Spazio Verde, il garden center più grande del centro Italia. La 25esima edizione della mostra è stata organizzata, come di consueto, in collaborazione con il gruppo ‘Orchidofili umbri’ e quest’anno arricchita anche da bellissimi esemplari di bonsai in collaborazione con il club ‘Passione bonsai Foligno’.

Oltre 6.500 visitatori e circa 1.200 piante vendute nel weekend centrale della manifestazione, quello del 19 e 20 febbraio. Grande attenzione ed interesse da parte dei clienti a tutte le tecniche di manutenzione delle orchidee e dei bonsai. Lo scopo dell’evento è infatti quello di far conoscere questa pianta e spiegare alle persone come coltivarla in maniera semplice. Il titolare Marco Gubbiotti e il suo staff aspettano i visitatori per l’intero weekend – ad orario continuato ed ingresso libero – per ammirare questa meraviglia e dare lezioni e dimostrazioni pratiche sulla cura e la manutenzione delle piante.