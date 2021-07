Intervento dei vigili del fuoco di Spoleto, nel pomeriggio di lunedì, a San Martino in Trignano (Spoleto) per l’incendio di un campo di grano. Il personale del 115 spoletino è giunto sul posto con un’autopompa serbatoio ed un modulo, supportato dai colleghi del distaccamento di Foligno con un altro modulo e della centrale di Perugia con un’autobotte per i rifornimenti. L’incendio è stato posto sotto controllo.

