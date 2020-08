Spoleto, gravissimo un centauro 43enne

Grave incidente per un centauro 43enne che domenica stava partecipando ad un motoraduno sul territorio comunale di Spoleto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia, con successivo ricovero in rianimazione con riserva di prognosi. «I sanitari – informa una nota del ‘Santa Maria della Misericordia’ – hanno provveduto sul posto ad eseguire le prime operazioni di messa in sicurezza e, sulla base dei riscontri clinici, hanno attribuito all’evento il codice di massima gravità».

Articolo in aggiornamento