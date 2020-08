Spoleto, incidente al campionato europeo: gravissimo centauro

Grave incidente per un centauro 43enne originario dell’Abruzzo che domenica stava partecipando ad un motoraduno sul territorio comunale di Spoleto: il campionato europeo di velocità in salita che si teneva nella zona di Forca di Cerro. L’uomo era in sella ad una Kawasaki ed ha perso il controllo della moto nei pressi di una curva a sinistra, impattando contro le opere murarie – interne alla stessa curva e quindi non protette – che delimitano il percorso. Il 43enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia, con successivo ricovero in rianimazione con riserva di prognosi. «I sanitari – informa una nota del ‘Santa Maria della Misericordia’ – hanno provveduto sul posto ad eseguire le prime operazioni di messa in sicurezza e, sulla base dei riscontri clinici, hanno attribuito all’evento il codice di massima gravità». Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto.

