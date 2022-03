Giovedì di grande lavoro per i vigili del fuoco sul territorio umbro. Gli uomini del 115 di Spoleto sono impegnati dal primo pomeriggio tra Cese e Ancaiano, dove si è sviluppato un incendio boschivo in una zona impervia: richiesto l’intervento del canadair per le operazioni di spegnimento. Non l’unico rogo di giornata. La squadra di Foligno è attiva in zona Sostino per le fiamme che hanno interessato la vegetazione.

