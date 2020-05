Spoleto piange Cristina Aveva soltanto 30 anni

Schianto mortale nel tardo pomeriggio di sabato alle porte di Norcia (Perugia), in viale della Stazione, con il coinvolgimento di Vespa Piaggio ed una jeep Renegade dell’Esercito Italiano. L’impatto è stato fatale per una 30enne di Spoleto – Cristina Crispini – che si trovava in sella al motociclo da un 33enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, ma non in pericolo di vita. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari 118 per lei. Illesi i militari occupanti dell’altro veicolo. A lavorare sulla dinamica del tragico sinistro sono i carabinieri della Compagnia di Norcia.

Dolore profondo

Cristina Crispini e la comitiva – di cui faceva parte anche il fratello della 33enne – stavano tornando a Spoleto dopo una gita fuori porta con altri amici amanti delle due ruote e appassionati della Vespa. Il terribile impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto lungo il rettilineo e purtroppo per la ragazza – che lavorava in una tabaccheria ed è ricordata da tutti come una persona buona, dolce e piena di vita – non c’è stato nulla da fare. Sbalzata dalla sella, ha riportato lesioni troppo gravi, morendo sul colpo. Il primo a soccorrerla è stato il fratello, già operatore del 118, che subito ha realizzato quanto stava accadendo. Un dettaglio che rende il tutto, purtroppo, ancor più drammatico.