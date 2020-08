Spoleto, vince un milione al Gratta e Vinci

Spoleto e l’Umbria baciate dalla dea bendata: nella giornata di mercoledì, nella città del Festival dei Due Mondi, una donna del posto ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci 100x presso la tabaccheria-edicola di piazzale Giovanni Polvani, nell’area della stazione ferroviaria. Ha grattato il tagliando e – sorpresa, ma di quelle grandi – si è accorta di aver vinto la clamorosa cifra di un milione di euro. Grande festa per lei e per il titolare dell’esercizio, non nuovo a vincite importanti. Ma questa non ha precedenti.

Condividi questo articolo su