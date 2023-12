Sport a Terni, piscina borgo Bovio: servono 1,5 milioni di euro per la rifunzionalizzazione

di S.F.

Lo stato e le problematiche della piscina comunale di borgo Bovio, una delle ‘cupole’. Una delle interrogazioni più interessanti del question time di giovedì mattina è legata proprio alla struttura di via Vulcano, da tempo ormai non utilizzata e anche colpita dai vandali di recente: per la rifunzionalizzazione servono un bel po’ di fondi e al momento non ci sono. Lo scambio c’è stato tra il consigliere del PD Pierluigi Spinelli e l’assessore allo sport Marco Schenardi.

IL PRESSING PER LA MANUTENZIONE

I guai

Il consigliere Dem ha esposto l’interrogazione preparata insieme a Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Josè Kenny, quest’ultimo di Innovare per Terni: «La piscina è da mesi non fruibile e necessità di investimenti da parte del Comune per la manutenzione straordinaria. Ad oggi i fondi iscritti a bilancio non ci sono e la piscina è frequentata da molti cittadini. Avete intenzione di programmare l’intervento?». Lunga la risposta del titolare allo sport di palazzo Spada: «L’impianto – ha esordito Schenardi – è in avanzato stato di degrado dovuto al mancato utilizzo generato dall’emergenza Covid». Poi l’elenco dei vari problemi: infiltrazioni di acqua piovana, rivestimento della cupola, solai, intonaci, tamponature esterne con fessurazioni esterne e abbassamento del terreno. C’è qualcosa che ancora va: «Gli impianti tecnologici risultano in buono stato così come il piano vasca. Gli infissi sono in avanzato stato di usura e malfunzionanti. I servizi igienici e gli spogliatoi sono in buono stato ma necessitano di interventi manutentivi straordinari», ha aggiunto.

Costo alto



Servono un bel po’ di fondi: «Appare chiaro che l’impianto necessita di un intervento di riqualificazione e recupero funzionale generalizzato, da porre in essere il prima possibile. Si ritiene non ci siano le condizioni minime per essere mantenuto in uso». Rifunzionalizzazione? «Si è stimato – ha chiuso l’ex Ternana – un impiego economico di circa 1,5 milioni di euro, al momento non si dispone della cifra. L’ufficio parteciperà ai prossimi bandi per il recupero degli impianti sportivi». Partita complessa. La ‘cupola’ di Campitello è invece attiva e funzionante.