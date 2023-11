Terni, piscina borgo Bovio off-limits: pressing per la manutenzione

Pressing per la manutenzione straordinaria della piscina di borgo Bovio, la ‘Cupola’, chiusa ormai da tempo. A muoversi in tal senso con un’interrogazione sono i consiglieri comunali del Pd e Innovare per Terni per capire se sarà resa di nuovo fruibile ed in che tempi.

LUGLIO 2023, VANDALI IN AZIONE ALLA CUPOLA DI BORGO BOVIO

2015: ASD AZZURRA I, ‘CUPOLE’ DI CAMPITELLO E BORGO BOVIO IN MANO

La richiesta

In premessa Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli e Josè Kenny spiegano che «la piscina comunale di borgo Bovio risulta da mesi non più fruibile e necessita di investimenti da parte del comune proprietario dell’immobile, in manutenzione straordinaria. Ad oggi i fondi necessari per la manutenzione straordinaria non sono iscritti in bilancio nel previsionale triennale 2023-25. Era frequentata da molti cittadini di ogni età non solo residenti nel quartiere». Se ne parlerà al question time.