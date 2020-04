Terni, si punta a polo paddle a Maratta

Sport fermo ovunque – esclusi casi eccezionali come Bielorussia in Europa o Nicaragua in Centro America – a causa della pandemia covid-19. In attesa di capire come e in che modalità si potrà riprendere con le varie discipline, a Terni c’è chi si sta muovendo per ampliare le possibilità sul territorio: si punta a creare un polo paddle in strada di Maratta Bassa, a pochi passi dal Chico Mendes.

IL TENTATIVO PER CREARE UN CENTRO SPORTIVO A MARATTA

L’intenzione

A farsi avanti con l’amministrazione comunale per realizzare quattro campi per il paddle e l’adeguamento della struttura esistente è la Fae Immobiliare, la stessa che si è attivata nel 2019 per creare uno spazio polifunzionale che faccia da base per un centro tennistico federale. In questo caso si tratta di un iter più snello e, in linea teorica, più semplice da portare a termine considerato che l’area è già predisposta: in tal senso è stata avviata la procedura con l’indizione della conferenza di servizi per i pareri in ambito urbanistico, rischio idraulico e impatto acustico. Una fase da chiudere entro 45 giorni. Certo, il periodo non è ideale.