Sport e solidarietà con ‘Terni olympic day’

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 10 settembre al camposcuola Casagrande di Terni è andato in scena il ‘Terni olympic day’, organizzato dall’associazione Gioco movimento. Una manifestazione sportiva che ha puntato a veicolare un messaggio di solidarietà, infatti, la quota associativa raccolta è stata destinata all’associazione ‘Terni col cuore.

La manifestazione

Novità di quest’anno è stata quella di far partecipare anche i genitori ai vari giochi proposti dall’associazione. Infatti, 40 bambini (dai 3 ai 12 anni) e 34 genitori si sono ‘sfidati’ in diverse discipline: il salto in lungo, dove la lunghezza del bambino era sommata a quella dell’adulto: il lancio del vortex propedeutico al lancio del giavellotto; un giro di marcia con bambini e genitori per mano; la staffetta con il bambino sulle spalle del genitore; l’orienteering e un percorso coordinativo. Alla fine della giornata sono state consegnate le medaglie e gli attestati di partecipazione a tutti i bambini.

Corsi gratuiti di approccio allo sport

Dal 19 settembre l’associazione organizzerà dei corsi gratuiti per far avvicinare i bambini ai percorsi coordinativi e di approccio ai vari sport. Corsi che si svolgono in palestra alla scuola Vittorio Veneto e al campo scuola Casagrande.