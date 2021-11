Rissa di Halloween, si giocava a Squid Game: 23enne con faccia rotta

Notte violenta, quella di Halloween, a Perugia. Un ragazzo di 23 anni originario di Umbertide, ha riportato lesioni serie – 30 giorni di prognosi – nel corso di una scazzottata su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

Trenta giorni di prognosi

Il giovane è ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia a causa di diversi traumi, frattura della mascella e l’interessamento di un occhio. Fra i feriti della ‘notte delle streghe’ c’è anche un 20enne, dimesso nella mattinata del 1° novembre con 10 giorni di prognosi.

Segnalazione da via Col di Tenda

Al centralino della questura intorno alle 3 veniva segnalata una violenta lite nei pressi di un locale, in via Col di Tenda. All’arrivo degli agenti, però, non c’era traccia dei contendenti e il locale aveva già chiuso i battenti. Alle 4, poi, l’arrivo dei due ragazzi feriti al pronto soccorso. La polizia lavora per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto in quelle ore e per individuare i responsabili delle aggressioni dei due giovani finiti in ospedale.

Serata a tema Squid game finita male



Nella discoteca perugina – riporta Il Corriere dell’Umbria – era stata organizzata una serata a tema Squid Game, la nota serie tv sudcoreana che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Poi la serata sarebbe degenerata a causa di un complimento di troppo nei confronti di una ragazza: la rissa si è sviluppata dentro e fuori il locale (nel piazzale non di proprietà dei titolari) e ad uscirne peggio è stato il 23enne di Umbertide con un trauma facciale e frattura scomposta della mandibola. Il 20enne invece ha riportato una ferita lacero contusa alla testa.

Feriti anche gli addetti alla sicurezza

Ad essere aggrediti anche due dei nove addetti alla sicurezza presenti in quel momento all’interno del locale. A scontrarsi un gruppo di giovani del perugino ed un altro di stranieri. Nei giorni scorsi si era verificata una rissa simile al Country di Bastia Umbra, con tanto di successiva chiusura della discoteca imposta dal questore di Perugia.