Ss75 Centrale Umbra, incidente con feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì lungo la strada statale 75 ‘Centrale Umbra’ in direzione Foligno, all’altezza della frazione di Capitan Loreto (Spello). Secondo quanto riferito da Anas, un veicolo in transito ha urtato un mezzo d’opera di un’impresa impegnata in attività di sfalcio del verde per conto di Anas. I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Si segnalano rallentamenti e code in direzione Foligno tra gli svincoli di Cannara e Spello: il transito – alle ore 18 di lunedì – è temporanemante consentito sulla corsia di sorpasso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco di Foligno e personale Anas.

Aggiornamenti a seguire