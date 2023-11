Cavallo attraversa la quattro corsie: donna lo centra con l’auto e muore

Tragico incidente stradale intorno alle 5 di sabato mattina lungo la strada statale 3 Flaminia, all’altezza di Campello sul Clitunno (Perugia). Una donna di 57 anni, Giuliana Massimiani, residente a Sellano nella frazione di San Martino, ha perso la vita dopo essere finita con la propria auto contro un cavallo che stava attraversando la superstrada. Trasportata d’urgenza in ospedale dagli operatori del 118, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’animale, anche’esso morto. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto e le forze dell’ordine per ricostruire il drammatico accaduto. Il cavallo sarebbe fuggito da un allevamento privato della zona: accertamenti sono in corso da parte della polizia Stradale sulla proprietà dell’animale – il proprietario sarebbe stato già rintracciato -, su come sia riuscito ad allontanarsi dal ricovero e sulla dinamica del tragico sinistro. La donna, Oss della Usl Umbria 2 all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, lascia il marito e due figli.

Condividi questo articolo su