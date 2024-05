Sta ai domiciliari e minaccia di uccidersi: 69enne salvato dai carabinieri di Todi

Lo hanno trovato sul balcone della propria abitazione, al primo piano di una palazzina, su una scala, con un cappio al collo che scendeva dal balone superiore e um piede sulla balaustra. L’uomo, un 69enne di Collazzone (Perugia), è stato tratto in salvo dai carabinieri della Compagnia di Todi, intervenuti sul posto intorno alle 13 di sabato e che hanno subito cercato di dialogare con lui per capire le motivazioni del gesto e farlo desistere. Durante questo scambio è emerso che il 69enne si trovava agli arresti domiciliari per atti persecutori e reati contro la pubblica amministrazione e che la sua prostrazione era legata proprio alla situazione giudiziaria. Dopo circa due ore il comandante della Compagnia carabinieri di Todi, il capitano Giovanni De Liso, è riuscito ad entrare nell’abitazione – il 69enne aveva chiuso porte e finestre per evitare ogni irruzione – e, supportato dal negoziatore del Reparto operativo dei carabinieri di Perugia, è riuscito dopo altre due ore di confronto a far finalmente uscire il 69enne dall’appartamento. La situazione si è risolta intorno alle ore 17: l’uomo è stato condotto in ospedale per accertamenti e l’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Spoleto.

Condividi questo articolo su