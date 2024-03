Stadio-clinica a Terni, la Ternana conferma: «Intesa raggiunta, siamo ai dettagli»

«C’è un’intesa e la stiamo perfezionando, perché c’è la volontà da entrambe le parti di fare qualcosa di importante per la città. Sono due progetti (nuovo stadio e clinica privata, ndR) che, messi insieme, sono un lusso per la città di Terni, per l’Umbria e penso anche in Italia perché un progetto del genere non ha eguali al momento». Parole del direttore operativo gestionale della Ternana Calcio, Giuseppe D’Aniello, rilasciate in occasione della trasmissione ‘Quelli del martedì’ prodotta da Renoir Tv, in onda su TRG e condotta da Francesca Teodori con la regia di Roberto Vallerignani. Il manager rossoverde, nei locali del Bon Ton Lounge Bar, ha risposto ad una domanda posta dal giornalista Massimo Laureti sul tema stadio-clinica a Terni. Dando seguito a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco Stefano Bandecchi sul punto: «L’accordo che stiamo facendo in modo molto trasparente con la Ternana Calcio – aveva detto il primo cittadino in un video social – sta per arrivare e già nella prossima settimana sarà pronto e tutto andrà avanti con regolarità. Qualcuno mi domanda che fine ha fatto lo stadio-clinica dato che finché il pallino era in mano alla Regione, tutti ne parlavano e ora stanno tutti zitti. Non ha fatto nessuna fine. Sono pronto per costruire la clinica sul mio terreno». Lo schema di massima prevede la costruzione della clinica – 80 posti letto convenzionati e 42 ‘privati’ – sui terreni fra via XX Settembre e viale Prati di proprietà della Ternana Women di calcio femminile presieduta da Bandecchi. La struttura sanitaria, in base alla Legge Stadi, coprirebbe un terzo dei costi per la realizzazione del nuovo stadio da parte della Ternana Calcio del presidente Nicola Guida. Lo stadio passerebbe poi al Comune di Terni per l’assegnazione della gestione.

