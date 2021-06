Stadium, doppia vittoria nei campionati regionali di nuoto

Condividi questo articolo su

















Il 29 e 30 maggio e il 14, 15 e 16 giugno a Perugia e a Città di Castello si sono svolti i campionati regionali di nuoto per le categorie Esordienti A e B. In entrambe le competizioni la squadra di Stadium delle Piscine dello Stadio di Terni ha conquistato il primo posto. «Sono state due gare importanti sia dal punto di vista tecnico che psicologico per i ragazzi – raccontano gli allenatori Lorenzo Consoli e Francesco Langeli – dato che lo scorso anno, a causa del Covid, non si sono potuti disputare i campionati. Per loro è stata una bella soddisfazione tornare a gareggiare e prendersi queste vittorie che vengono da 4 anni di allenamenti e sacrifici. Un percorso bello e impegnativo, davvero ricco di soddisfazioni. Questo gruppo che in totale conta 41 ragazzi lo portiamo avanti da più di 4 anni, da quando si è formata la società, con bambini presi fin dalla vasca piccola e accompagnati in un percorso studiato e programmato che alla fine ha dato i suoi frutti. Siamo più che soddisfatti e contenti di aver concluso la stagione in questo modo anche perché è il primo anno che otteniamo una doppia vittoria. Ora ci aspettano i gruppi più grandi che gareggeranno tra un paio di settimane sempre per i campionati regionali».