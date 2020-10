Stadium, protocolli anti-covid: «Sicuri di quello che facciamo»

Condividi questo articolo su

















Pubbliredazionale

«È andato molto bene il controllo da parte dei carabinieri del Nas, avvenuto martedì mattina nella nostra struttura»: a dirlo è Maurizio Frasconi, direttore di Stadium – Piscine dello Stadio a seguito delle verifiche effettuate dai militari sull’attuazione dei protocolli anti-Covid negli impianti sportivi. «Abbiamo ricevuto dei complimenti per la gestione e anche per quel che riguarda l’organizzazione amministrativa, per le prenotazioni e per il giusto numero di persone nelle sale. Lo sport crea innalzamento delle difese immunitarie e diventa quello che a me piace definire il ‘farmaco del futuro’, per questo invito tutti i nostri clienti e non solo a riconfermare la sicurezza che avevano nella ripartenza dopo il lockdown. Questa paura non è reale, siamo sicuri e consapevoli di quello che facciamo».