Stilista ternano stroncato da un malore a Milano

Cordoglio anche a Terni, sua città di origine, per la scomparsa del sarto e stilista Bernardo La Guardia, venuto a mancare a Milano all’età di 32 anni. A riportare la notizia è ‘Il Messaggero‘. Titolare di un affermato atelier nel capoluogo lombardo, il giovane stilista ternano è stato trovato senza vita domenica nella sua abitazione. L’allarme è scattato quando amici e familiari si sono resi conto che non rispondeva a messaggi e chiamate: vigili del fuoco e sanitari del 118 si sono portati sul posto ma, una volta aperta la porta, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne, ucciso da un malore fatale. Una vita, la sua, nel pieno di un’ascesa che lo aveva portato – con la determinazione che gli era propria – all’eccellenza dell’alta sartoria, dopo gli anni trascorsi dapprima a Roma e poi – dal 2019 – a Milano. A Terni aveva frequentato il liceo classico ‘Tacito’, diplomandosi nel 2010.

