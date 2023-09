Storico ristoratore muore travolto da un’auto a Campello sul Clitunno

Tragedia nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 18, lungo la vecchia Flaminia a Campello sul Clitunno, a pochi passi dalle Fonti del Clitunno. Raniero Benedetti 87 anni, storico ristoratore del posto, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura mentre stava attraversando la strada. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: l’anziano è morto sul colpo. Il conducente del veicolo, un 40enne del posto che procedeva in direzione Spoleto, si è fermato per prestare i primi soccorsi ma per Raniero Benedetti non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni necessarie. L’accaduto è ovviamente finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria spoletina per le determinazioni del caso. Il giovane conducente, negativo all’alcol test e sotto shock, è stato assistito dal personale medico. Raniero Benedetti era conosciuto e stimato da tutti nella zona, anche per aver dato vita, quasi 60 anni or sono, alle attività ricettive dell’Hotel Benedetti e del ristorante Raniero & Noemi, contribuendo anche allo sviluppo turistico ed economico del territorio.

