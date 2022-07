Strettura, cade con la moto: 79enne in ‘codice rosso’ a Terni

Serio incidente stradale domenica mattina lungo la statale Flaminia, fra Terni e Spoleto nei pressi della frazione spoletina di Strettura. Un uomo di 79 anni, residente a Spello (Perugia), ha perso il controllo della moto su cui era in sella, finendo sull’asfalto. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto per i rilievi di rito – il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli oltre al motociclo – sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni. Con loro anche gli operatori del 118. La viabilità stata temporaneamente ridotta per consentire le operazioni.

