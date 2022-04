‘Strike’ contro 5 auto e un muro, poi rifiuta l’alcol test. Denunciato

Incidente stradale nella nottata di domenica a Città di Castello (Perugia), dove alcuni residenti di via Nazario Sauro hanno chiamato i carabinieri dopo essere stati svegliati dal rumore dello schianto. Sul posto si sono portati i militari del Nor tifernate che hanno accertato che un 34enne di San Giustino aveva perso il controllo della propria auto, finendo contro altre cinque autovetture ferme in sosta a lato della carreggiata, una delle quali colpiva anche un muro, danneggiandolo. L’uomo, dopo i primi accertamenti, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per questo è stato denunciato a piede libero. Contestualmente gli è stata ritirata anche la patente di guida.

